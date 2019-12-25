Двое жителей Ленобласти, обвиняемые в создании нарколаборатории, предстанут перед судом

Злоумышленники изготавливали метадон полгода.

Прокуратура Ленобласти обвинила двух жителей Всеволожского района Ленобласти в производстве наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считают следователи, злоумышленники изготавливали запрещенные вещества прямо в квартире. Незаконной деятельностью они занимались с февраля по июль 2021 года. Нарушители закона изготавливали метадон.

Уголовное дело направят во Всеволожский городской суд. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv