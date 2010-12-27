Двое заключенных СИЗО в Петербурге после драки попали в больницу

Инцидент случился в следственном изоляторе № 6 в Горелово 8 августа.

В Петербурге в СИЗО-6 подрались двое заключенных. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился в следственном изоляторе № 6 в Горелово днем 8 августа. Заключенных разнял сотрудник СИЗО, однако подследственные успели получить серьезные травмы. Сейчас оба участника драки находятся под наблюдением врачей.

По факту случившегося назначена проверка. Ее результаты направят в органы для принятия решения о возбуждении еще одного дела. По предварительным данным, мужчины подрались на бытовой почве.

Ранее Piter.TV писал о жестоком избиении заключенного сотрудниками ярославской колонии. Под арест заключены несколько человек: их обвиняют в превышениях должностных полномочий.

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