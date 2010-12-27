Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Двое заключенных СИЗО в Петербурге после драки попали в больницу
Сегодня, 11:10
0
alexandra08
93

Двое заключенных СИЗО в Петербурге после драки попали в больницу

0
 
 

Инцидент случился в следственном изоляторе № 6 в Горелово 8 августа.

В Петербурге в СИЗО-6 подрались двое заключенных. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился в следственном изоляторе № 6 в Горелово днем 8 августа. Заключенных разнял сотрудник СИЗО, однако подследственные успели получить серьезные травмы. Сейчас оба участника драки находятся под наблюдением врачей.

По факту случившегося назначена проверка. Ее результаты направят в органы для принятия решения о возбуждении еще одного дела. По предварительным данным, мужчины подрались на бытовой почве.

Ранее Piter.TV писал о жестоком избиении заключенного сотрудниками ярославской колонии. Под арест заключены несколько человек:  их обвиняют в превышениях должностных полномочий.

Фото: pixabay.com

Теги: драка в сизо , сизо , сизо 6 , сизо в горелово
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5