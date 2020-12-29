Двое в медицинских масках угнали средь бела дня иномарку на Дунайском

В угоне участвовали двое злоумышленников.

У заместителя главного бухгалтера угнали "Митсубиси" стоимостью 1,2 млн рублей, машина была припаркована на Дунайском проспекте. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские узнали, что злоумышленников было двое, а не один, сообщил Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась в полицию вечером 19-го января. Она рассказала о том, что у нее пропала серебристая иномарка. Камеры установили, что днем к машине подошли двое неизвестных в медицинских масках. Один из них открыл авто и завел его, а второй сел за руль и уехал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник сжег чужую машину и сдал кузов в пункт приема металлолома. Перед этим он угнал машину при помощи манипулятора.

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