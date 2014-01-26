Двое в масках обокрали ломбард в Приморском районе

Грабители унесли с собой 76 обручальных колец.

В среду, 10 февраля, в дежурную часть обратился 43-летний юрисконсульт компании "Ювелирный дом". Он сообщил об ограблении ломбарда, находящегося в ТЦ "Лидер" на Гаккелевской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, 7 февраля в период с 16 до 18 часов двое неизвестных высокого роста в масках украли лоток с обручальными кольцами.

Продавец обнаружила отсутствие палеты с ювелирными украшениями только в 19:00 – после ухода подозрительной пары. Добычей злоумышленников стали 76 колец на общую сумму 650 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции ищут грабителей.

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