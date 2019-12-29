Двое в масках пытались вскрыть банкомат на Сенной площади

Мужчины орудовали монтировкой, но в итоге ушли ни с чем.

Около полуночи 2 апреля полицейские получили сообщение о том, что на Сенной площади двое неизвестных вскрывают банкомат. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция выяснила, что злоумышленники свободно зашли в круглосуточную зону с банкоматами и, вероятно, воспользовавшись отсутствием людей, попытались вскрыть одно из устройств монтировкой. Добраться до денег неизвестным не удалось, поэтому они скрылись ни с чем.

С места происшествия изъяты записи с камер видеонаблюдения.

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Фото: pixabay