Видео: на перекрёстке Бухарестской и Белы Куна сбили человека

На перекрёстке Бухарестской и Белы Куна сбили человека. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
Автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Он сам поднялся после удара, встал и ушел с проезжей части. Водитель и пассажир также попытались помочь пострадавшему.
В состоянии средней тяжести пешехода госпитализировали в НИИ Скорой помощи.
Ране было опубликовано видео момента аварии на перекрестке Комендантского и Шаврова.
Видео: Piter.TV
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