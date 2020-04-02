Видео: на перекрёстке Бухарестской и Белы Куна сбили человека

Пешехода госпитализировали в больницу.

На перекрёстке Бухарестской и Белы Куна сбили человека. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Он сам поднялся после удара, встал и ушел с проезжей части. Водитель и пассажир также попытались помочь пострадавшему.

В состоянии средней тяжести пешехода госпитализировали в НИИ Скорой помощи.

Ране было опубликовано видео момента аварии на перекрестке Комендантского и Шаврова.

Видео: Piter.TV