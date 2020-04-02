Опубликовано видео момента аварии на перекрестке Комендантского и Шаврова

Информации о пострадавших не поступало.

На опустевших из-за карантина петербургских дорогах все-таки происходят ДТП. Одно из них случилось утром в четверг, 2 марта, на перекрестке Комендантского проспекта с улицей Шаврова. На пересечении двух улиц сошлись "Митцубиси" и "Фольксваген", а запись момента аварии оказалась в распоряжении Piter.tv.

По словам очевидцев, автомобили заняли встречную полосу, из-за чего их приходилось объезжать.

Ранее мы сообщали о том, что 2 апреля на пересечении Заводского проспекта и улицы Машиностроителей в Колпино был сбит пожилой пешеход. Столкновение произошло на пешеходном переходе. Судя по кадрам с камер, оказавшихся в распоряжении Piter.tv, переходящая дорогу на зеленый свет пожилая местная жительница оказалась на пути у иномарки, совершавшей разворот.

Видео: Piter.tv