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fvbykov
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Водитель иномарки наехал на пожилую женщину в Колпино

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Информация о происшествии уточняется.

Утром в четверг, 2 апреля, на пересечении Заводского проспекта и улицы Машиностроителей в Колпино был сбит пожилой пешеход. Столкновение произошло на пешеходном переходе. Судя по кадрам с камер, оказавшихся в распоряжении Piter.tv, переходящая дорогу на зеленый свет пожилая местная жительница оказалась на пути у иномарки, совершавшей разворот.

Ранее мы сообщали о том, что 2 апреля на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка сбилась работа трамваев: общественный транспорт скопился в пробку из-за двух неосторожных иномарок.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, колпино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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