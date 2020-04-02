Водитель иномарки наехал на пожилую женщину в Колпино

Информация о происшествии уточняется.

Утром в четверг, 2 апреля, на пересечении Заводского проспекта и улицы Машиностроителей в Колпино был сбит пожилой пешеход. Столкновение произошло на пешеходном переходе. Судя по кадрам с камер, оказавшихся в распоряжении Piter.tv, переходящая дорогу на зеленый свет пожилая местная жительница оказалась на пути у иномарки, совершавшей разворот.

Ранее мы сообщали о том, что 2 апреля на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка сбилась работа трамваев: общественный транспорт скопился в пробку из-за двух неосторожных иномарок.

Видео: Piter.tv