ДТП с двумя иномарками на Лиговском застопорило трамваи

О пострадавших не сообщалось.

Утром 2 апреля на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка сбилась работа трамваев: общественный транспорт скопился в пробку из-за двух неосторожных иномарок.

По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись такси и иномарка. Машины после удара остановились прямо на трамвайных путях, где пролегает поворот.

Судя по кадрам с места инцидента, водители легковушек не пострадали и вышли из машин осматривать повреждения.

Город почти пустой, как они друг друга находят? – удивились петербуржцы.

Видео: на проспекте Энгельса из-за удара легковушку вынесло на трамвайные пути.

Фото: Алексей Унылов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"