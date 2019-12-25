Двое в масках ограбили дом жительницы Петербурга

Общая сумма ущерба составила 88000 рублей.

В субботу, 22 февраля, стало известно, что накануне квартиру жительницы Петербурга обокрали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Подходя к своей входной двери, хозяйка квартиры обратила внимание на неисправность замка. В тот момент, когда женщина пыталась понять что произошло, из ее квартиры выбежали двое мужчин в масках.

В ходе расследования выяснилось, что воры вынесли из квартиры 430 евро и 900 долларов США.На данный момент поиск злоумышленников продолжается. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: pexels