На Народного Ополчения высокий и низкий грабители напали на АГЗС с пистолетом

Злоумышленники вынесли из заведения около 70 тысяч рублей.

В историческом районе Ульянка грабители похитили с автогазозаправочной станции наличные деньги. Разбойники напали на заведение, расположенное по проспекту Народного Ополчения около 151 дома. Сотрудники АГЗС рассказали, что налет совершили двое мужчин в лыжных масках. Их личность на данный момент не установлена.

Преступники ворвались в помещение в 4 часам утра 20 марта. Рост одного из них было в пределах 180 см, а второго - не выше 160-ти. Из-за большой разницы между злоумышленниками, их окрестили “дылдой и коротышкой”.

Свидетели событий отметили, что первый грабитель угрожал персоналу оружием: у него в руках был пистолет. Он заставил 55-летнего кассира отдать ему выручку. Тот подчинился требованиям и вытащил из металлического ящика сумму в 68 тысяч рублей. После этого воры убежали дальше по улице. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

