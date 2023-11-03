Двое строителей похитили с рабочего объекта кабель стоимостью 5 млн рублей

Злоумышленники похитили с территории строительной площадки по улице Вильгельма Пика кабельную продукцию. Преступники вывезли катушки с силовым кабелем при помощи вертикального погрузчика за пределы стройки, на которой работали. В общей сложности ущерб для предприятия составил более пяти миллионов рублей. Специалисты из надзорного ведомства уточнили, что с учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры судебная инстанция избрала для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Двое фигурантов - водитель погрузчика и арматурщик задержаны, их действия квалифицированы по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ
пресс-служба прокуратуры по региону
Бывший правоохранитель пройдет по уголовному делу за взятку в 1 млн рублей.
Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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