Двое строителей похитили с рабочего объекта кабель стоимостью 5 млн рублей

Сейчас фигуранты расследования находятся под стражей.

Злоумышленники похитили с территории строительной площадки по улице Вильгельма Пика кабельную продукцию. Преступники вывезли катушки с силовым кабелем при помощи вертикального погрузчика за пределы стройки, на которой работали. В общей сложности ущерб для предприятия составил более пяти миллионов рублей. Специалисты из надзорного ведомства уточнили, что с учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры судебная инстанция избрала для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Двое фигурантов - водитель погрузчика и арматурщик задержаны, их действия квалифицированы по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ пресс-служба прокуратуры по региону

Бывший правоохранитель пройдет по уголовному делу за взятку в 1 млн рублей.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы