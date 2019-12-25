Бывший правоохранитель пройдет по уголовному делу за взятку в 1 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего бывшего начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по Приморскому району. Он обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данный ведомства, обвиняемый через посредника предложил гражданину за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности передать ему взятку в размере 1 млн рублей. Гражданин, осознавая незаконность действий, обратился в УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дальнейшие действия по передаче денежных средств осуществлены в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых обвиняемый был задержан при получении взятки.

Ранее сообщалось, что суд отправил полицейского из Петербурга под стражу до сентября за взятку.

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