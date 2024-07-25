Двое рецидивистов ограбили пенсионерку в Иванове

Полиция задержала подозреваемых в преступлении.

Российские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых, которые на территории Ивановской области напали на пенсионерку. Известно, что в безлюдном месте злоумышленники ограбили местную жительницу. В пресс-службе МВД по региону указали на то, что 83-летняя потерпевшая шла через поле по направлению к дому, когда к ней подбежали двое мужчин. Один из преступников несколько раз ударил женщину по голове, а затем сбил её с ног.

Отобрал сумку и убежал. Несмотря на полученные травмы, гражданка не потеряла сознание и даже попыталась догнать налётчиков. В этот момент ей на помощь пришёл случайно оказавшийся поблизости 23-летний велосипедист – Кирилл Зубков. пресс-служба МВД РФ

Молодой человек догнал грабителей, после чего отобрал у них украденную сумку и вернул пенсионерке. Пострадавшая обнаружила, что в ручной клади отсутствует мобильный телефон. Она обратилась в полицию, где был составлен словесный портрет злоумышленников. Далее ориентировка на розыск фигурантов расследования была направлена во все местные подразделения полиции. В результате схожих по приметам мужчин в свой выходной день заметил оперативник. Мужчина проследил за подозреваемыми, а далее - сообщил об их передвижениях сослуживцам. те задержали грабителей по месту жительства одного из них. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Сейчас подозреваемые отправлены в СИЗО-1 города Иваново.

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Фото и видео: МВД Медиа