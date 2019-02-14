В массовом ДТП на Невском пострадало трое человек

Двое - в тяжелом состоянии, один - в средней степени тяжести.

В Центральном районе Петербурга в ночь на 14 февраля столкнулись четыре автомобиля. Несколько человек получили серьезные травмы и были госпитализированы. Инцидент произошел около здания под номером 100 на невском проспекте.

По данным очевидцев, повреждены четыре транспортных средства: "Хендай Солярис", "Фольксваген Поло", "Опель Астра" и "Вольво". Виновником ДТП считают таксиста, который пытался проскочить на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.

Двое мужчин забрали медики скорой помощи в тяжелом состоянии. Обоим около 25 лет. Еще одного петербуржца госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия.

Фото и видео: Piter.tv