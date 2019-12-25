Двое погибли при столкновении "ВАЗа" с латвийской фурой в Ленобласти

Обстоятельства ДТП устанавливаются

В Ленинградской области два человека скончались в автомобильной аварии. Трагедия произошла в Кингисеппском районе на трассе "Нарва". Об этом сообщили в ГИБДД по региону. Автомобиль "ВАЗ-2115" столкнулся с грузовиком из Латвии. В легковом транспорте от полученных травм погибли двое. На данный момент их личности устанавливаются. Для того, чтобы вытащить из машины тела, пришлось вызывать бригаду спасателей.

По предварительным сведениям, "Лада" выехала на встречную полосу движения. Водитель фуры не ожидал этого и не успел избежать удара. Медикам оставалось только констатировать смерть двоих жертв.

Ранее Piter.tv писал о том, что спикер парламента Эстонии уверен, что Тартуский договор еще действует.

Фото: Piter.tv

