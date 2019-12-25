Двое подростков устроили стрельбу на детской площадке в Красносельском районе

Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решили.

Около четырех часов утра в воскресенье, 1 августа, в полицию поступил сигнал о стрельбе на детской площадке по улице Маршала Захарова, сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 2 августа.

Прибывшие на место оперативники уточнили, что из пневматического пистолета по бутылкам стреляли два подростка 16 и 17 лет, их доставили в отдел полиции и опросили, а затем передали в руки родителей. С места был изъят пистолет. Возбуждать уголовное дело или нет, еще не решили.

Ранее мы писали, что в ДТП на Московском шоссе пострадал 13-летний подросток.

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