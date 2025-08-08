В преступлении подозреваются юноши 2008 и 2010 годов рождения.

Двое подростков признались в поджоге на железной дороге под Краснодаром. Соответствующее заявление сделали через социальные сети представители пресс-службы Западного межрегионального управления на транспорте при Следственном комитете России. В настоящее время несовершеннолетние злоумышленники 2008 и 2010 годов рождения арестованы на время оперативных мероприятий. В их отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ за террористический акт.

По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетние дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. пресс-служба Западного МСУТ СК России

Фото и видео: Telegram / Западное МСУТ СК России