В пятницу двое петербуржцев выпали из окон в Пушкине и на Алтайской

Один из них скончался, второй находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 9 октября, сразу два петербуржца выпали из окон в разных частях города. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Первое падение зафиксировали в пятом часу дня на Средней улице в Пушкине. 29-летний мужчина упал с четвертого этажа, получив открытый перелом предплечья, разрыв селезенки и закрытую травму живота. Прибывшие на место медики констатировали состояние мужчины как тяжелое и отметили исходящий от пострадавшего запах алкоголя. Есть подозрения, что мужчина пытался свести счеты с жизнью.

Второй случай, уже с печальным концом, произошел в доме №21 по Алтайской улице. Там 28-летний горожанин выпал с пятого этажа, разбившись насмерть. Врачи диагностировали у погибшего закрытые травмы груди и живота, перелом черепа, ушиб легких и перелом таза.

Ранее мы рассказывали, что в Перми 9-летний мальчик погиб, сорвавшись с качелей.

Фото: Piter.TV