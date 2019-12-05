В Перми 9-летний мальчик погиб сорвавшись с качелей

На качелях не было блокировки.

В Перми в больнице умер мальчик, который сорвался с качелей.

Издание "Комсомольская Правда" сообщает, что 27 сентября 9-летний мальчик сильно раскачал качели и совершал круги вокруг оси. В какой-то момент он сорвался и с силой упал на асфальт.

Прохожие вызвали скорую. Мальчик провел несколько дней в больнице. Но, несмотря на все усилия медиков, утром в понедельник 5 октября он скончался.

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