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В Петербурге практически в одно время сбили двух пожилых людей
Сегодня, 19:44
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В Петербурге практически в одно время сбили двух пожилых людей

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Аварии произошли вечером 30 сентября.

В Петербурге практически в одно время сбили двух пожилых людей. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

На проспекте Просвещения водитель автомобиля Nissan сбил 63-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали. 

Чуть ранее на улице Передовиков 33-летний водитель машины Opel сбил на пешеходном переходе 73-летнюю петербурженку. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами её госпитализировали. 

Ранее мы писали, что уроженка Киргизии умерла на глазах у прохожих на Серебристом бульваре.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, пожилые люди
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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