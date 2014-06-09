Аварии произошли вечером 30 сентября.

В Петербурге практически в одно время сбили двух пожилых людей. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На проспекте Просвещения водитель автомобиля Nissan сбил 63-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

Чуть ранее на улице Передовиков 33-летний водитель машины Opel сбил на пешеходном переходе 73-летнюю петербурженку. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами её госпитализировали.

Ранее мы писали, что уроженка Киргизии умерла на глазах у прохожих на Серебристом бульваре.

Фото: Piter.tv