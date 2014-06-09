В Петербурге практически в одно время сбили двух пожилых людей. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На проспекте Просвещения водитель автомобиля Nissan сбил 63-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.
Чуть ранее на улице Передовиков 33-летний водитель машины Opel сбил на пешеходном переходе 73-летнюю петербурженку. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами её госпитализировали.
Ранее мы писали, что уроженка Киргизии умерла на глазах у прохожих на Серебристом бульваре.
Фото: Piter.tv
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