Пассажиры избили таксиста бутылкой и решеткой от канализации в Ленобласти

Также они украли его телефон и кошелек.

В Мурино пассажиры избили таксиста, чтобы не платить за поездку, а затем обокрали его. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 20 октября, 23-летний водитель вез троих пассажиров из поселка Бугры до Мурино. В Skoda Rapid ехали девушка славянской внешности, блондин на вид 25 лет и кавказец с чёрными кудрявыми волосами и бородой. Доехав до конца, компания заявила, что не будет платить за поездку, так как им не понравилась, как она прошла.

После возражений водителя, один из пассажиров ударил его бутылкой по голове, а другой – решёткой от канализации. Во время этого девушка украла телефон таксиста и кошелек, где находились 32 тысячи рублей. Злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее неизвестные потушили сигарету об руку 10-летнего ребенка и украли его телефон.

Фото: Piter.tv