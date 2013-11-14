Неизвестные потушили сигарету об руку 10-летнего ребенка и украли его телефон

Злоумышленников разыскивает полиция.

Полицейскими разыскивают злоумышленников, потушивших сигарету об руку ребенка и похитивших его телефон в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 10 октября около 19:30 поступило сообщение от 29-летнего мужчины. Он сообщил, что по улице Пограничника Гарькавого был совершен грабеж в отношении его сына.

Полицейские установили, что около 16:30 у дома 18 по улице Пограничника Гарькавого трое неизвестных прижгли сигаретой правую руку 10-летнего ребенка и украли его мобильный телефон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pexels