Студент СПбГУ подозревается в краже 60 айфонов и 200 тыс. рублей у студента Технологического института

Похищенное у молодого человека частично изъяли.

Студента СПбГУ задержали по подозрению в краже 200 тыс. рублей и партии айфонов. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 2 октября, в дежурную часть обратился студент 4 курса Технологического университета. Он заявил, что из квартиры на улице Димитрова, где он проживает, украли крупную сумму денег и 60 айфонов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В четверг, 7 октября, у дома № 48 по Малой Балканской улице стражи порядка задержали студента СПбГУ. У молодого человека обнаружили часть пропавших вещей. Похищенное изъяли, студента отпустили под подписку о невыезде.

Расследование продолжается. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Большевиков пожарные утром тушили студенческое общежитие.

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