  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое несовершеннолетних в Петербурге съели неизвестное вещество и отравились
Сегодня, 13:02
228
nadezhda_sib

Двое несовершеннолетних в Петербурге съели неизвестное вещество и отравились

0 0

Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Двое несовершеннолетних из Фрунзенского района отравились 13-го июня неизвестным веществом. Их госпитализировали.  Об этом 14-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 13-го июня,  в правоохранительный орган поступила телефонограмма, в которой сообщалось о госпитализации двух подростков. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить причину произошедшего. 

По словам 15-летних пострадавших, за день до этого на улице они съели неизвестное вещество. Спустя сутки оказались в больнице с отравлением. 

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное потребление и хранение наркотических веществ". 

Ранее Piter.TV сообщил о задержании мошенников, которые выдавали БАДы за лекарства. 

Фото: pixabay.com

Теги: неизвестное вещество, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии