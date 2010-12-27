Двое несовершеннолетних в Петербурге съели неизвестное вещество и отравились

Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Двое несовершеннолетних из Фрунзенского района отравились 13-го июня неизвестным веществом. Их госпитализировали. Об этом 14-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 13-го июня, в правоохранительный орган поступила телефонограмма, в которой сообщалось о госпитализации двух подростков. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить причину произошедшего.

По словам 15-летних пострадавших, за день до этого на улице они съели неизвестное вещество. Спустя сутки оказались в больнице с отравлением.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное потребление и хранение наркотических веществ".

Ранее Piter.TV сообщил о задержании мошенников, которые выдавали БАДы за лекарства.

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