Двое неизвестных выстрелили в голову прохожему на проспекте Просвещения

Пострадавшего госпитализировали.

В ночь с субботы на воскресенье, 1 ноября, на проспекте Просвещения произошел разбой, сообщил источник в правоохранительных органах.

В два часа ночи на проспекте Просвещения у дома №34 неизвестные ранили в голову из предмета похожего на пистолет прохожего мужчину, после чего скрылись через дворы. В правоохранительных органах установили, что у 21-летнего мужчины ранее произошел конфликт с неизвестными мужчинами, в ходе которого один из нападавших достал предположительно травматический пистолет и три раза выстрелил в пострадавшего. Один из выстрелов попал в лоб.

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Видео: Piter.TV