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КамАЗ наехал на коляску с ребенком на перекрестке КИМа и Одоевского

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Водитель большегруза остановился на пешеходном переходе.

Вечером в субботу, 31 октября, на перекрестке проспекта КИМа и улицы Одоевского произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах. 

На видеозаписи, которая попала в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель большегруза останавливается прямо на пешеходном переходе. Когда пешеходу загорелся "зеленый свет", дорогу начала переходить женщина с ребенком. По какой причине КамАЗ начал движение, неизвестно. Под колеса попала коляска, которая перевернулась из-за столкновения. Женщине помог прохожий и водитель большегруза. По предварительным данным, малыш не пострадал.

Ранее мы писали, что в Хэллоуин двое неизвестных избили и ударили ножом прохожего на проспекте Науки. 

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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