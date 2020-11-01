КамАЗ наехал на коляску с ребенком на перекрестке КИМа и Одоевского

Водитель большегруза остановился на пешеходном переходе.

Вечером в субботу, 31 октября, на перекрестке проспекта КИМа и улицы Одоевского произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

На видеозаписи, которая попала в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель большегруза останавливается прямо на пешеходном переходе. Когда пешеходу загорелся "зеленый свет", дорогу начала переходить женщина с ребенком. По какой причине КамАЗ начал движение, неизвестно. Под колеса попала коляска, которая перевернулась из-за столкновения. Женщине помог прохожий и водитель большегруза. По предварительным данным, малыш не пострадал.

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Видео: Piter.TV