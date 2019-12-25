Двое неизвестных представились сотрудниками уголовного розыска и отобрали у петербуржца 15 тыс. рублей

Инцидент произошел ночью.

Двое неизвестных отобрали у 18-летнего жителя Петербурга 15 тыс. рублей. Подозреваемых нашли и поместили в изолятор временного содержания, рассказала пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Сообщение от потерпевшего поступило во втором часу ночи 19-го ноября. Молодой человек рассказал о том, что на улице Антоновской к нему подошли двое мужчин. Они представились сотрудниками уголовного розыска, но удостоверения предъявлять не стали. Под угрозой применения насилия неизвестные потребовали 15 тыс. рублей, которые им удалось получить.

Поймать подозреваемых удалось с помощью служебной собаки "Зорро". Полиция задержала двух подозреваемых ― жителей 1997-го и 1996-го годов рождения одной из республик Северного Кавказа. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчину подозревают в убийстве супруги на Гаванской улице.

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