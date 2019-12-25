Мужчину подозревают в убийстве супруги на Гаванской улице

Тело нашли с проникающими ранениями шеи.

В четверг, 19 ноября, в полицию обратился 59-летний мужчина, который рассказал, что в квартире на Гаванской умерла его 60-летняя жена. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие полицейские нашли в квартире тело женщины с проникающими ранениями шеи. По предварительной версии, во время внезапно возникшей ссоры мужчина убил свою жену.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Изъято: 11 ножей, биоматериалы, одежда, два мобильных телефона.

Ранее мужчину зарезали за просьбу надеть маску в маршрутке.

Фото: pixabay