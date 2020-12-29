Двое неизвестных похитили женщину на улице Оптиков

О похищении пропавшей женщины родственнице рассказал дворник.

Около 10 утра в пятницу, 15 января, в полицию обратилась 56-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, женщина заявила об исчезновении своей 35-летней родственницы.

Со слов горожанки, 14 января ее родственница, живущая в доме №52 по улице Оптиков, перестала выходить на связь. Кроме того, дворник, работающий у дома женщины, заявил, что видел, как ее похитили. Мужчина рассказал, что двое неизвестных мужчин посадили пропавшую в "Мерседес" и увезли. Известно, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее мы рассказывали, что двое похитителей всю ночь вымогали деньги у виновника давнего ДТП.

Фото: pixabay