Двое мужчин утонули в Петербурге в воскресенье

Личность одного из утонувших предстоит установить.

В воскресенье в Петербурге обнаружили тела двух утонувших мужчин. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Полиция Выборгского района устанавливает личность мужчины, тело которого извлекли из воды Верхнего Суздальского озера 27 июня. Из воды сотрудники чрезвычайных служб извлекли тело купальщика в черных плавках, на вид ему 35-40 лет.

В этот же день уже в полицию Петроградского района обратился гулявший по Ждановской набережной мужчина. Он сообщил, что по реке Ждановке в сторону Леонтьевского мысы проплывает тело. Из воды извлекли тело 31-летнего гражданина Белоруссии. В карманах шорт полицейские нашли мобильный телефон. В чехле сотового обнаружилась бумажка о временной регистрации в Петербурге.

В конце прошлой недели шестилетний ребенок утонул в реке Оредеж в Ленобласти.

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