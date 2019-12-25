Двое мужчин пострадали от ножевого ранения на Танкиста Хрустицкого

Пострадавшие были госпитализированы.

В четверг, 24 декабря, сотрудникам полиции поступила информация о ножевом ранении вблизи дома 19 по улице Танкиста Хрустицкого. Неизвестный 1975 года рождения ударил ножом двух потерпевших, скрывшись с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

В результате двое мужчин 1985 и 1982 годов рождения были госпитализированы в 21:40 с проникающими колото-резаными ранениями. Злоумышленник был задержан позже, в 00:50 у дома №5 по улице Ленина в поселке Шушары.

Ранее мы рассказали о том, что дебошир из Петербурга окажется в суде за приставание к пассажирке рейса из Дубая.

Фото: Piter.TV