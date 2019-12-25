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В ДТП с лесовозом у Красносельского погибли двое мужчин
Сегодня, 12:26
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nastya960

В ДТП с лесовозом у Красносельского погибли двое мужчин

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По предварительной информации, водитель, который находился за рулём лесовоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя авто.

В Выборгском районе Ленобласти недалеко от поселка Красносельское произошло тройное ДТП. На участке столкнулись лесовоз Volvo и два автомобиля ВАЗ 2113 и Nissan. В ДТП погибли два человека. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло около девяти утра на 52-м км автодороги Огоньки-Стрельцово-Толоконниково. По предварительной информации, водитель, который находился за рулём лесовоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя авто.

Водитель и пассажир ВАЗ скончались на месте, им было около 30-35 лет. Ещё один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве попал на видео.

Фото: ГИБДД

Теги: nissan, volvo, ваз, лесовоз, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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