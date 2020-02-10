Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве попал на видео

В ДТП погиб 1 человек и 6 человек получили травмы.

В ночь на понедельник на Кутузовском проспекте в Москве лоб в лоб столкнулись автомобиль такси и пассажирского микроавтобуса.

На опубликованных кадрах видео с камеры видеонаблюдения видно, что на довольно пустой проезжей части такси выехало на встречную полосу движения, прямо на микроавтобус с пассажирами. Произошло мощное столкновение. В результате ДТП погиб водитель такси. 6 человек получили травмы различной тяжести.

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