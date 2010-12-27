Двое мужчин обокрали 82-летнюю петербурженку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувшую среду, 23 октября, в полицию Приморского района обратилась 82-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, к пожилой горожанке подошли на улице двое неизвестных. Мужчины попросили помочь им открыть вклад в банке, а после оставить свои сбережения у женщины дома. После согласия женщины они все проследовали к ней домой. Петербурженка положила деньги в коробку, где хранила собственные средства. После ухода мошенников петербурженка не досчиталась 200 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:pixabay