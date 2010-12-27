"Золотоискатель" обчистил квартиру на юго-западе Петербурга

Домушник унес с собой валюту, золотой слиток и украшения.

В среду, 23 октября, в полицию Красносельского района Петербурга обратилась 46-летняя женщина и заявила об ограблении квартиры. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Грабитель проник в квартиру дома №25/1 на проспекте Кузнецова и вынес оттуда золотую монету номиналом 10 рублей, золотой слиток, украшения, 330 евро, 900 долларов США и 200 тысяч рублей. Общий ущерб составил 650 тысяч рублей.

По факту случившегося ведется расследование.

Ранее мы писали, что из квартиры на Маршала Захарова домушник вынес одежду и туалетную воду.

Фото: Piter.TV