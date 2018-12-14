Из квартиры на Маршала Захарова домушник вынес одежду и туалетную воду

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга разыскивают злоумышленника, похитившего из квартиры одежду и туалетную воду. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Красносельского района 22 октября обратилась женщина 1997 года рождения, которая рассказала о том, что в период с 14:00 до 21:00 кто-то взломал замок входной двери ее квартиры. Из квартиры на Маршала Захарова пропали одежда, туалетная вода. Сумма материального ущерба составила 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее вор-альпинист обворовал квартиру медика в Петербурге.

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