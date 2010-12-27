Вор-альпинист обворовал квартиру медика в Петербурге

Грабитель проник в помещение через окно и прихватил с собой вещи и деньги на 4,7 млн рублей.

В воскресенье, 13 октября, в полицию Петербурга обратился 47-летний заведующий отделением Городской больницы №26 и заявил об ограблении своей квартиры. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Потерпевший рассказал, что трехкомнатную квартиру на проспекте Космонавтов ограбили в период с 11 до 13 октября. Вор проник в помещение через окно на 7 этаже. Неизвестный вскрыл металлический сейф и похитил 1 млн рублей, 12 тысяч долларов США, а также ювелирные изделия на сумму почти 3 млн рублей. Общая сумма ущерба составила более 4,7 млн рублей.

Входная дверь квартиры оборудована охранной сигнализацией, выведенной на пульт УВО. Сигнализация не сработала. В настоящий момент сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в лифте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование.

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Фото: Piter.TV