Полиция задержала курьера мошенников, оставившего пенсионерку с улицы Руставели без накоплений

Она поверила в легенду о переводе денег на "безопасный" счёт.

В Калининском районе задержали курьера мошенников, который оставил пенсионерку с улицы Руставели без накоплений. Сумма ущерба — 250 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 87-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она поверила в легенду о переводе денег на "безопасный" счет, а после — передала приехавшему к ней курьеру.

Возбуждено уголовное дело. Курьер уже задержан, им оказался 36-летний житель Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан житель Луги, подозреваемый в убийстве соседки по "коммуналке".

Фото: Piter.TV