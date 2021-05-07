Иномарка сбила электросамокатчиков во Фрунзенском районе

Молодые люди выехали на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Днем 2 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали электросамокатчики. Об этом стало известно Piter.TV.

Около 16:45 на пересечении Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича на молодых людей наехал автомобиль Skoda Octavia. За рулем авто был 37-летний мужчина. Известно, что электросамокатчики выехали на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшими оказались молодые люди 15 и 18 лет. Их госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами в средней степени тяжести. Водитель в предыдущие годы к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Игорь Герасимчук