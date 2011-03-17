Трое петербуржцев пострадали в столкновении трамваев на Руставели

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что уснул один из водителей.

В среду утром, 2 марта, в Калининском районе Петербурга столкнулись два трамвая. В Результате пострадали три человека, передает "Мегаполис".

По словам очевидцев, около девяти утра на пересечении Руставели и Верности столкнулись трамваи №38 и №51. По словам очевидцев, пострадали четыре человека.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что уснул один из водителей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что на ЗСД полыхает фура "Ивеко". Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Мегаполис

