На ЗСД полыхает фура "Ивеко"

Информация о пострадавших не поступала.

В Кировском районе Петербурга загорелась фура "Ивеко". Об этом сообщили вечером 2 марта в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 18:59. На набережной реки Екатеринофки загорелся автомобиль. В грузовой машине "Ивеко" сгорели сгораемые части кабины.

Информация о пострадавших не поступала.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. В 19:16 огонь потушили.

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