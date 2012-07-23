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На ЗСД полыхает фура "Ивеко"

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Информация о пострадавших не поступала.

В Кировском районе Петербурга загорелась фура "Ивеко". Об этом сообщили вечером 2 марта в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 18:59. На набережной реки Екатеринофки загорелся автомобиль. В грузовой машине "Ивеко" сгорели сгораемые части кабины.

Информация о пострадавших не поступала.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. В 19:16 огонь потушили. 

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дима Романычев

Теги: ивеко, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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