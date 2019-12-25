Двое мигрантов в Петербурге изнасиловали студента и украли 40 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов по подозрению в изнасиловании и ограблении иностранного студента.

В Санкт-Петербурге задержали двух мигрантов по подозрению в изнасиловании и ограблении иностранного студента. По данным МК, один из нападавших ранее работал с потерпевшим.

Инцидент произошел после того, как 27-летний студент пригласил нового знакомого к себе домой. Мужчины выпили, после чего один из них совершил насилие. Затем подозреваемый вывез потерпевшего на пустырь, где к ним присоединился второй фигурант.

Злоумышленники избили студента, забрали телефон, наличные и сняли с его карты 40 тыс. руб. После этого они отвезли его домой и пригрозили расправой в случае обращения в полицию.

Правоохранительные органы задержали обоих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статьям о грабеже, краже и вымогательстве.

