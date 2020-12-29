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Злоумышленники вывезли из РФ нефтепродукты на 1 млрд рублей. Партия должна была пойти в Прибалтику
Сегодня, 13:29
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nadezhda_sib

Злоумышленники вывезли из РФ нефтепродукты на 1 млрд рублей. Партия должна была пойти в Прибалтику

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Нефтепродукты относятся к стратегически важным ресурсам.

Правоохранители задержали двух граждан, которые подозреваются в контрабанде нефтепродуктов на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, в 2019-м году злоумышленники разработали криминальную схему вывоза крупной партии тополчного мазута из России. Для этого от имени подконтрольной фирмы они подали заявление в таможенные органы документы, которые содержали недостоверные сведения о товаре на экспорт. Преступникам удалось перевезти нефтепродукты через границу. Крупная партия предназначалась для продажи в одну из прибалтийских стран. Груз относится к перечню стратегически важных ресурсов. 

ГУ МВД России по Петербургу и области возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. В совершении противоправного деяния подозреваются 44-летний мужчина и 38-летняя женщина. Расследование продолжается. 

Ранее в Якутии оперативники выявили подпольный цех по производству нефтепродуктов. 

Фото: Piter.TV

Теги: контрабанда, нефтепродукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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