Двое детей заблудились в Ленобласти во время велосипедной прогулки

Долог и тяжел путь из Синявино в Кусино на велосипедах.

22 июля поисковые отряды города Тосно с 17 до 19 часов разыскивали двоих детей 2006 и 2009 годов рождения, заблудившихся в Киришском районе Ленинградской области. Мальчики потерялись во время велопоездки из поселка Синявино Кировского района в деревню Кусино.

В процессе велоприключения сообщники разделились, и маршруты увели каждого в неизвестном направлении. Впрочем, сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти обнаружили обоих неподалеку от пункта назначения целыми и невредимыми, поэтому велошалость практически удалась для каждого из них. После спасательной операции велосипедисты были переданы полиции.



Между тем, во время летних каникул более 5 тысяч школьников в Ленобласти предпочли устроиться на работу.

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