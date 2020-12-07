Двое детей заблудились в Ленобласти во время велосипедной прогулки

22 июля поисковые отряды города Тосно с 17 до 19 часов разыскивали двоих детей 2006 и 2009 годов рождения, заблудившихся в Киришском районе Ленинградской области. Мальчики потерялись во время велопоездки из поселка Синявино Кировского района в деревню Кусино.
В процессе велоприключения сообщники разделились, и маршруты увели каждого в неизвестном направлении. Впрочем, сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти обнаружили обоих неподалеку от пункта назначения целыми и невредимыми, поэтому велошалость практически удалась для каждого из них. После спасательной операции велосипедисты были переданы полиции.
Между тем, во время летних каникул более 5 тысяч школьников в Ленобласти предпочли устроиться на работу.
Фото: Pexels
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