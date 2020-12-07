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Двое детей заблудились в Ленобласти во время велосипедной прогулки
Сегодня, 22:49
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Двое детей заблудились в Ленобласти во время велосипедной прогулки

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Долог и тяжел путь из Синявино в Кусино на велосипедах.

22 июля поисковые отряды города Тосно с 17 до 19 часов разыскивали двоих детей 2006 и 2009 годов рождения, заблудившихся в Киришском районе Ленинградской области. Мальчики потерялись во время велопоездки из поселка Синявино Кировского района в деревню Кусино. 

В процессе велоприключения сообщники разделились, и маршруты увели каждого в неизвестном направлении. Впрочем, сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти обнаружили обоих неподалеку от пункта назначения целыми и невредимыми, поэтому велошалость практически удалась для каждого из них. После спасательной операции велосипедисты были переданы полиции. 

Между тем, во время летних каникул более 5 тысяч школьников в Ленобласти предпочли устроиться на работу

Фото: Pexels

Теги: аварийно-спасательная служба ло, велопрогулка, дети заблудились, заблудшие ленобласти, кусино, синявино
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Куликов Игорь
Сегодня 23:26

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