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nadiputintseva
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В страшном ДТП на Московском шоссе пострадали двое детей и женщина

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По версии водителя, иномарку подрезала фура.

Ранним утром 25 января на Московском шоссе между Славянкой и деревней Ям Ижора произошла серьезная авария, в результате которой пострадали три человека.

 

Мужчина, находившийся за рулем, рассказал, что ехал с семьей в левом ряду, когда его подрезала фура. Автомобиль Subaru улетел в разделительный бетонный отбойник, а большегруз с места происшествия скрылся.

Отмечается, что ГИБДД в существование фуры видимо не поверили, так как решили, что автомобиль наехал на отбойник сам и предварительно признали водителя виновным.

В момент случившегося в машине находились жена автовладельца и двое детей. Все трое были госпитализированы. Также сообщается о двух других пострадавших автомобилях.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: дтп на московском шоссе , новости спб , происшествия
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб Картина дня

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