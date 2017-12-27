В страшном ДТП на Московском шоссе пострадали двое детей и женщина

По версии водителя, иномарку подрезала фура.

Ранним утром 25 января на Московском шоссе между Славянкой и деревней Ям Ижора произошла серьезная авария, в результате которой пострадали три человека.

Мужчина, находившийся за рулем, рассказал, что ехал с семьей в левом ряду, когда его подрезала фура. Автомобиль Subaru улетел в разделительный бетонный отбойник, а большегруз с места происшествия скрылся.

Отмечается, что ГИБДД в существование фуры видимо не поверили, так как решили, что автомобиль наехал на отбойник сам и предварительно признали водителя виновным.

В момент случившегося в машине находились жена автовладельца и двое детей. Все трое были госпитализированы. Также сообщается о двух других пострадавших автомобилях.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург