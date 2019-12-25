Похитители столкнулись во дворе дома пенсионерки с автомобилем УАЗ прибывшего наряда ПА-4587.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что двое цыган на "ВАЗе" ограбили 83-летнюю петербурженку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, двое цыган зашли за пенсионеркой в парадную и предложили ей "подарочный" комплект белья. В итоге женщина впустила злоумышленников в свою квартиру и лишилась 75 тысяч рублей.

Во время бегства похитители столкнулись во дворе дома пенсионерки с автомобилем УАЗ прибывшего наряда ПА-4587. Установлено, что машина принадлежала жителю Ставрополья. Теперь в розыск объявлен владелец автомобиля некий Иванов 1997 года рождения.

Ранее мы сообщили о том, что обокравший муринца разбойник с пистолетом задержан в Петербурге.

Фото:pixabay