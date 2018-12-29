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Движение военной техники по КАД спровоцировало пробку

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Колонну с боевым транспортном сопровождают представители правопорядка.

По территории петербургского КАДа очевидцы заметили, как в сторону города движется военная техника. Напомним, что сегодня боевые машины будут репетировать построение на Дворцовой площади.Оборудование ЗВО участвует в мероприятии, посвященном 75-летию освобождения ленинграда от блокады.

Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео колонну. Согласно его сведениям, техника двигалась по участкам с Красносельским, Волхонским, Таллинским шоссе.

Добавим, что замыкает процессию служебная машина правоохранительных органов. Сотрудники полиции помогают сдерживать потоки гражданских автомобилей. Процессия спровоцировало серьезный транспортный затор.

Напомним, что полиция Петербурга не пустила в город контрабандную рыбу.

Фото и видео: Piter.tv

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Теги: 75-летие освобождения ленинграда от блокады, автомобильная пробка, боевые машины, военная техника, кад
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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