Движение военной техники по КАД спровоцировало пробку

Колонну с боевым транспортном сопровождают представители правопорядка.

По территории петербургского КАДа очевидцы заметили, как в сторону города движется военная техника. Напомним, что сегодня боевые машины будут репетировать построение на Дворцовой площади.Оборудование ЗВО участвует в мероприятии, посвященном 75-летию освобождения ленинграда от блокады.

Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео колонну. Согласно его сведениям, техника двигалась по участкам с Красносельским, Волхонским, Таллинским шоссе.

Добавим, что замыкает процессию служебная машина правоохранительных органов. Сотрудники полиции помогают сдерживать потоки гражданских автомобилей. Процессия спровоцировало серьезный транспортный затор.

Напомним, что полиция Петербурга не пустила в город контрабандную рыбу.

Фото и видео: Piter.tv