Россияне хотят провести праздники в Крыму.

Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей, которые стремятся попасть на территорию полуострова. Соответствующее заявление опубликовано в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к переправе в регионе. Ранее глава министерства по туризму и курортам в республике Вадим Волченко заявил общественности о том, что Крым остается одним из любимых мест отдыха граждан страны на предстоящих новогодних праздниках.

1:00. В очереди со стороны Тамани находится 278 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 30 транспортных средств сообщение информцентра

Напомним, что по состоянию на девять часов утра в очереди желающих въехать на полуостров находилось 126 автомобилей. К 10 часам утра со стороны Тамани в очереди оставалось 243 машины. При этом автомобили ждут проезда около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не наблюдалось. Известно, что водители ждут очереди для проверки перед въездом на Крымский мост. Такая мера введена властями в рамках транспортной безопасности. На автоподходах к мосту размещаются специальные досмотровые пункты.

В Колпино запустили движение по бульвару Свободы.

Фото и видео: Telegram / Крымский