В Колпино запустили движение по бульвару Свободы

Сейчас там идет капитальный ремонт плотины.

В Колпино сегодня, 29 декабря, на бульваре Свободы вновь открыли движение транспорта. Автомобили будут курсировать по временной переправе. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Плотину с трехсотлетней историей спасли от разрушения. Над ней построили мост, который снизит нагрузку на гидротехнические конструкции. Кроме того, благодаря переправе специалисты смогут отремонтировать сооружение.

Капитальный ремонт плотины планируют начать в 2024 году. Необходимо составить план работ и согласовать все документы. После реконструкции плотины демонтируют мост, дорога примет свой исторический вид.

Как отметила глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлия Логвиненко, плотину необходимо сохранить в том виде, в котором он был в начале 20-х годов. Объект входит в список памятников культурного наследия. Плотина существует с 1722 года, напомнили жителям.

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Фото: Piter.tv